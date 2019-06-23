РИАМО – 23 июн. Уже около 150 тысяч предложений от жителей Москвы было получено во время обсуждений проектов планировок территорий по программе реновации, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы запустили все наши возможности для того, чтобы дать старт этой программе (реновации – ред.). Вошли в конкретную стройку, определили стартовые дома. Очень важно было пройти создание комплексных проектов реновации, проектов планировок территорий. Первые такие проекты прошли обсуждения в районах. Обсуждение было бурным, горячим. Собрали около 150 тысяч предложений по этим проектам. Значительная часть учитывается в процессе доработки», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассчитывает, что до конца года основная масса проектов планировок по программе реновации будет рассмотрена с жителями.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.