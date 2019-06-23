РИАМО - 23 июн. На полигоне учебного центра «Можайск» начался первый этап всеармейского конкурса на лучшее подразделение транспортирования «Специальный маршрут», команды совершили автомобильный марш по пересеченной местности, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Действующие чемпионы - команда 12 Главного управления министерства обороны Российской Федерации - и Северного флота первыми стартовали в этапе «Транспортный маневр».

«Команды совершили автомобильный марш по пересеченной местности с преградами, провели погрузку боеприпасов в железнодорожный транспорт автокраном, а также погрузку боеприпасов в вертолеты, кроме того, преодолели зараженный участок местности (условно) и выполнили норматив по огневой подготовке», - уточняется в сообщении.

В конкурсе участвуют команды Главного командования Воздушно-космических сил, Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ, Ракетных войск и артиллерии ВС РФ, 12 Главного управления министерства обороны РФ, а также команды Северного и Балтийского флотов.

Всеармейский конкурс состоит из двух этапов: «Транспортный маневр» и «Огневой биатлон». Завершится конкурс 29 июня на полигоне учебного центра «Можайск».