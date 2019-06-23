РИАМО - 23 июн. В дорожной аварии в деревне Панюково городского округа Шаховская пострадали девять человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Водитель, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате девять человек пострадали», - сказал собеседник агентства.

Легковой автомобиль перевернулся, съехал в кювет и загорелся. Возгорание на площади 2 квадратных метра ликвидировано прибывшими пожарными.