РИАМО - 23 июн. В Подмосковье на 24 июня объявили «оранжевый» уровень из-за высокой пожарной опасности, кроме того, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности по той же причине, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень объявили в Московской области до 21:00 24 июня. Так, в Шатуре – чрезвычайная пожароопасность, пятый класс.

Такой же уровень погодной опасности объявили во Владимирской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

В Москве на 24 июня объявили второй уровень опасности – «желтый», который обозначает потенциально опасную погоду, с 21:00 23 июня до 21:00 24 июня.

«Желтый» уровень также объявили в остальных областях Центрального федерального округа.

В Московском регионе 24 июня ожидается переменная облачность, местами в Подмосковье пройдет кратковременный дождь. Северный ветер будет дуть со скоростью5-11 метров в секунду. Температура ночью составит 13-15 градусов, а днем – 24-26.