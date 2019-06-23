РИАМО - 23 июн. На Москве-реке в воскресенье спасатели вытащили из воды двух человек, мужчину и женщину, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«Спасатели поисково-спасательной станции «Фили» вытащили из воды двух человек. Мужчина и женщина пытались переплыть Москву-реку, но не рассчитали свои силы. Спасатели во время патрулирования увидели, как два человека уходят под воду. Мгновенно подошли на катере, подняли с поверхности воды и доставили на станцию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас вызвана полиция и бригада скорой помощи.