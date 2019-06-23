РИАМО - 23 июн. Пятнадцать щитов для прокладки тоннелей задействованы в ходе строительства Большой кольцевой линии столичного метрополитена, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«На всех проектах, которые мы анонсировали, идет либо проектирование, либо строительство. Большая кольцевая линия метро – гигантский проект, 15 щитов сейчас там работают», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что недавно была введена первая очередь Некрасовской линии московского метро – это четыре станции. Эта ветка не только для жителей Некрасовки обеспечивает хорошую доступность к метро, но и разгружает Таганско-Краснопресненскую линию.

Также он напомнил, что еще один масштабный проект реализуется в столице - Московские центральные диаметры (МЦД). Первые два диаметра планируют запустить в конце этого года или в начале 2020 года.

«Выстроен уже конкретный график запусков этих проектов, работ, финансирования, определились источники финансирования, ведутся конкретные работы по платформам, станциям, пересадочным узлам. Это сложнейшие инфраструктурные проекты, которые соединят разрозненные радиусы и дадут возможность для жителей Подмосковья иметь комфортный транспорт. Для жителей Москвы очень важно из одной части с севера на юг передвигаться на наземном метро, на МЦД», - подчеркнул Собянин.

На первом этапе реализации проекта МЦД запустят движение по двум маршрутам – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Интервал движения поездов в часы пик составит 5-6 минут.

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