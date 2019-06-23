РИАМО - 23 июн. Неизвестный похитил автомобиль Toyota RAV 4 от дома на улице Спартаковской в Химках, материальный ущерб составил около 1,8 миллиона рулей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«22 июня в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1967 года рождения с заявлением о том, что с 23:00 21 июня до 10:00 22 июня от дома №1 по улице Спартаковской в Химках неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV 4 2018 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,798 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.