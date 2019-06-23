РИАМО - 23 июн. В Люберцах прошла всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти», в ней принял участие глава муниципалитета Владимир Ружицкий, ветераны и участники Великой Отечественной войны, представители молодежных организаций, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Каждый год мы собираемся накануне Дня Победы, в День памяти и скорби у воинских захоронений. Чтобы еще раз почтить память погибших в годы войны, сказать им «спасибо за жизнь». В Люберцах шесть братских и три одиночных захоронения. Сегодня мы передаем землю с этих могил, как символ нашей памяти, нашей благодарности за Победу, за мир», - сказал Ружицкий.

Перед собравшимися выступил участник Великой Отечественной войны, военный летчик I класса, подполковник Георгий Новиков.

После торжественного изъятия земли участники акции возложили цветы к обелиску.

Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» проводится по всей России. С мест захоронений советских воинов в стране и за рубежом берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры - «солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного храма Вооруженных сил России, строящегося в подмосковном парке «Патриот».

Впоследствии там будет создана «Дорога памяти» - интерактивная галерея, составленная из фотографий десятков миллионов участников Великой Отечественной войны. Храм, возводимый Минобороны РФ в Кубинке, будет открыт к 75-летию Великой Победы, в 2020 году.