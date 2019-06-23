РИАМО - 23 июн. Столовые еще 34 образовательных организаций изменятся к новому учебному году в рамках проекта «Мой школьный ресторан», вместо обеденных залов откроются тематические рестораны с новыми блюдами, в сентябре они будут функционировать более чем в 100 московских школах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проект «Мой школьный ресторан» действует в столице с 2013 года. Его основные цели — повышение культуры питания детей, превращение школьной столовой в место общения и отдыха учеников, куда они смогут с удовольствием приходить на переменах.

«В каком стиле будет оформлен ресторан, решают сами ученики и учителя. Переоборудование столовой происходит только в том случае, если за проект проголосует большинство. Тематика новых школьных ресторанов разнообразна: «Молекулярная кухня», «Космические войска», «Линии цвета», «Фигуры в геометрии», «Поэты Серебряного века», «Алые паруса», «Жюль Верн», «Старая Таганка», «Городские легенды», «Парк «Кусково», «Морская тематика», «Цветы», «Времена года», «Пейзажи», - отмечается в материале.

Дизайн ресторана создается в соответствии с выбранной тематикой: появляются росписи на стенах, картины, занавески и соответствующая посуда. Также формат школьных ресторанов предполагает изменение подачи блюд и разработку меню в дополнение к основному. Например, в прошлом году в школе №1540 открылся ресторан «Бахайские сады».

«Атмосфера здесь изменилась кардинально, стало светло и уютно, дети в полном в восторге от ярких дизайнерских решений. На стенах интересные средиземноморские пейзажи. Также появились вкусные и яркие, как сам ресторан, новинки: фруктово-ягодное желе, облепиховый чай, медальоны из индейки, кукурузный салат с курицей», — поделилась впечатлениями мама ученика школы №1540 Татьяна Розенталь.

Все школы города оснащены информационной системой «Проход и питание» («Москвенок»). С помощью электронных карт дети проходят в школу и оплачивают питание. А родителям эта система помогает в онлайн-режиме заказывать обед своему ребенку. В меню указана подробная информация о каждом блюде (его стоимость, состав, вес, энергетическая ценность, количество белков, жиров и углеводов). При этом сам школьник не может изменить этот заказ. Также сервис дает возможность родителям запретить детям покупать в буфетах некоторые продукты.