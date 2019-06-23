РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Попавшая в ДТП в подмосковном Подольске скорая помощь ехала со спецсигналом на запрещающий сигнал светофора, а водитель Kia Ceed не пропустил ее, пострадали четыре человека, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«23 июня 2019 года в 04:30 на площади Ленина произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, двигаясь по улице Комсомольская в сторону улицы Кирова на разрешающий сигнал светофора, совершил столкновение с машиной скорой помощи, которая двигалась по проспекту Ленина в сторону улицы Кирова на запрещающий сигнал светофора с включенными спецсигналами. Пострадали четыре человека», - говорится в сообщении.

Водителя Kia Ceed с переломом руки и черепно-мозговой травмой госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы. Водитель скорой помощи с ушибами внутренних органов находится в реанимации.

Фельдшер и врач, находившиеся в задней части автомобиля, с ушибами находятся на амбулаторном лечении.

Спасателям пришлось извлекать из машины скорой помощи и автомобиля Kia зажатых железом водителей.