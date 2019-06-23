РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В подмосковном Подольске в ликвидации последствий ДТП со скорой помощью приняли участие спасатели, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«23 июня 2019 года в 04:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП, произошедшим по адресу по адресу: Подольск, площадь Ленина, перекресток. По уточненной информации установлено, что произошло боковое столкновение двух транспортных средств. Привлекаемые силы и средства: семь единиц техники, 22 человека, из них от МЧС: одна единица техники, три человека», - говорится в сообщении.

В результате происшествия движение на участке автодороги было затруднено. Возгорания в результате столкновения не последовало, розлива топлива не произошло. В результате ДТП три человека пострадали.

Спасателям пришлось извлекать из машины скорой помощи и автомобиля Kia зажатых железом водителей.