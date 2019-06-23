РИАМО - 23 июн. Скорая помощь доставила в столичную больницу с Шоссейной улицы безработного, у которого диагностировали оскольчатый перелом лобной пазухи, перелом глазницы и другие серьезные травмы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Накануне днем в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о поступлении к ним нарядом скорой помощи с адреса: улица Шоссейная, дом 19, корпус 2, безработного 1987 года рождения и его госпитализации в реанимационное отделение с проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, оскольчатым переломом лобной пазухи, переломом глазницы, переломом костей носа со смещением», - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.