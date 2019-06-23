РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В подмосковном Подольске в День памяти и скорби выложили жители три рисунка из свечей, один на площади Славы и два в микрорайоне Климовск, на Октябрьской площади и возле ДК «Машиностроитель», сообщил «РИАМО в Подольске» представитель администрации горокруга.

«В День памяти скорби на площади Славы в Подольске состоялась областная акция «Подольск помнит», в которой приняли участие около 300 человек. Из 2 тысяч свечей они выложили рисунок с символом мира голубем и надписью «Подольск помнит». Организатором мероприятия выступил комитет по делам молодежи администрации городского округа Подольск совместно с подольским союзом молодежи. Также два рисунка из свечей с надписями выложили в микрорайоне Климовск», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сначала от Вечного огня зажгли первые свечи председатель комитета по делам молодежи Иван Литвяков и руководитель православной молодежной организации «Протос» священник Виталий Писарев. Затем началось массовое зажжение свечей. На память участники акции сделали общее фото на фоне рисунка со светящейся надписью «Подольск помнит».

В микрорайоне Климовск возле ДК «Машиностроитель» более 1,9 тысячи свечей использовали для создания рисунка неизвестного солдата и надписи «Мы помним!». На Октябрьской площади сделали рисунок из 2 тысяч свечей с надписью «Подольск помнит».