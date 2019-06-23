РИАМО - 23 июн. В столице 22 июня столбики термометров поднялись до 30,3 градуса, таким образом, суббота вошла в пятерку самых жарких дней месяца, сообщается на сайте «Метеоновости».

В субботу температура воздуха в столице вновь преодолела тридцатиградусную отметку. В 16:00 ее максимальное значение (по данным метеостанции ВДНХ) составило 30,3 градуса. До рекорда оставалось далеко. Он остался в далеком 1901 году, когда максимальная температура составила плюс 34,7 градуса. И это значение остается не только суточным максимумом, но и самым высоким в июне за всю историю наблюдений.

«А вчерашний день вошел в пятерку июньских дней с тридцатиградусной жарой. Пока самая высокая температура в текущем июне отмечена 9 числа, плюс 31,2 градуса», - говорится в сообщении.