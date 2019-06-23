РИАМО - 23 июн. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 июня проведет очередную встречу с представителями подмосковного бизнеса. Место проведения совещания: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, конференц-зал на минус первом этаже. Мероприятие начнется в 11:00. Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области.

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