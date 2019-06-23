РИАМО - 23 июн. На 15-Парковой улице Москвы нашли сильного избитого молодого человека из Домодедова, его доставили в больницу в реанимационное отделение, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Накануне утром в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о поступлении к ним нарядом скорой помощи с адреса: улица 15-я Парковая, дом 27, безработного из Домодедова 1993 года рождения и его госпитализации в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости, ушибом головного мозга», - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, по данному факту возбуждено уголовное дело.