РИАМО - 23 июн. Неизвестный украл автомобиль Infiniti с неохраняемой стоянки в селе Бисерово Богородского городского округа, материальный ущерб составил 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«22 июня в 20:21 в дежурную часть отдела полиции обратился москвич с заявлением о том, что с 14:30 по 17:00 с неохраняемой стоянки у дома на улице Бисерово Озеро в селе Бисерово Богородского городского округа неизвестный похитил его автомашину Infiniti FX 37 2012 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ущерб составил 1,7 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.