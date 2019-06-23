РИАМО - 23 июн. Подмосковные акробаты Кирилл Старцев и Виктория Аксенова стали чемпионами II Европейских игр в динамических упражнениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В столице Белоруссии – Минске – проходят II Европейские игры. Местный спорткомплекс «Минск – Арена» принимал первые финальные соревнования по спортивной акробатике. Сильнейшие акробаты Европы разыгрывали медали в отдельных упражнениях.

«Подмосковные акробаты, смешанная пара в лице Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой, стали чемпионами II Европейских игр в динамических упражнениях, а также завоевали серебро в балансовых упражнениях, уступив в этом виде лишь хозяевам турнира – паре из Белоруссии», - отмечается в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков добавил, что динамично развиваются события на II Европейских играх в Минске. Представители региона, как и вся российская сборная, уверенно выглядят на международном подиуме.

«Первые два дня соревнований подарили болельщикам несколько ярких побед, и индивидуальные медали Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой на благо общего триумфа – не исключение. Завтра спортсменам предстоит борьба за медали в многоборье. Нужно поддерживать победный курс», - отметил министр.