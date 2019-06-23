РИАМО - 23 июн. В московском парке Горького с 29 июня по 7 июля пройдет ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди», гостей ждут концерты, конкурсы и квесты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Посетители смогут познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению важнейших социальных проблем. Во время проведения фестиваля будет проходить большая ярмарка проектов. Гости смогут побеседовать с представителями успешно работающих благотворительных и общественных фондов, а также с авторами социальных проектов, которые помогают разным категориям граждан.

«Мы хотим показать, что гражданская активность уже стала частью повседневности. Люди не ждут, пока власть что-то сделает, а сами начинают менять окружающую нас реальность. Гражданское общество обладает огромными созидательными мощностями, и цель нашего фестиваля — показать конкретные результаты проектов, которые реализовали общественники», — отметил глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

На основной площадке фестиваля гостей ждут концерты, конкурсы и квесты. По вечерам здесь будут показывать документальные фильмы. Кроме того, посетители парка смогут смастерить поделки для подопечных учреждений социальной защиты.

В тематических зонах расположатся арт-объекты, художественные и фотографические выставки, а также интерактивные стенды. Здесь будут проводить мастер-классы и устраивать благотворительные ярмарки. Гости смогут записаться в волонтеры и внести пожертвования в фонды.

Деловую программу проведут в кинотеатре «Пионер». В нее войдут лекции и семинары благотворительных фондов, мастер-классы экспертов-практиков и авторов социальных проектов, представленных на фестивале. На дискуссионных площадках гости и участники фестиваля смогут обсудить варианты решения социальных проблем.

Каждый из дней фестиваля будет посвящен определенной теме:

— 30 июня — день искусства;

— 1 июля — день экологии;

— 2 июля — день защиты детей;

— 3 июля — день активного долголетия;

— 4 июля — день защиты животных;

— 5 июля — день межнационального мира и согласия;

— 6 июля — день молодежных субкультур;

— 7 июля — день здорового образа жизни.

В парке также пройдут встречи с членами Общественной палаты РФ. В фестивале примут участие певица Диана Гурцкая, кардиохирург Лео Бокерия, шахматист Сергей Карякин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, кинорежиссер Григорий Дрозд.

Фестиваль откроется 29 июня в 19:00, выступит Диана Гурцкая.