РИАМО – 23 июн. В Подмосковье и Москве за прошедшие сутки выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет около 4% от месячной нормы июня, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве дождь был таким незначительным, что метеостанция на ВДНХ его не зафиксировала. По области не везде прошел дождь. Самый максимум – это в Клину - 3 миллиметра, Волоколамске – 2 миллиметра, на Балчуге – 2 миллиметра. Были очень короткие ливневые дожди, но он они не были чем-то выдающимся», - сказал Тишковец.

Он отметил, что благодаря Скандинавскому антициклону в воскресенье в Московском регионе ожидается солнечная и сухая погода, а северные ветры принесут первую порцию комфортной прохлады.

«Лишь на юге Подмосковья, эхом уходящего холодного фронта, кое-где отзовутся скоротечные дожди и грозы. Поэтому в Москве сегодня переменная облачность без существенных осадков, в Подмосковье по югу местами еще возможен краткий дождь и гроза», - добавил Тишковец.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

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