РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В интернете появился видеоролик с последствиями дорожной аварии с участием машины скорой помощи и автомобиля Kia в городском округе Подольск, в ходе которого пострадали три человека, ролик выложен в группе «Подольский водитель» в соцсети «ВКонтакте».

В 05:23 в Подольске на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобиля Kia и скорой медицинской помощи. В результате ДТП три человека пострадали.

На кадрах видно, что машина скорой помощи перевернулась, и неравнодушные люди и спасатели сделали все, чтобы она не взорвалась. Из машины Kia освободили человека, у которого зажало ногу бардачком. Из скорой помощи извлекли зажатого водителя, помогли выбраться медсестрам и пациенту, которого перевозили.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.