РИАМО - 23 июн. Полиция разыскивает преступников, которые напали на жителя Химок в Спортивном проезде в Москве, ограбив его на 215 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 21 июня в 23:56 в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении к ним самостоятельно безработного из Химок 1998 года рождения и его госпитализации с непроникающим колото-резаным ранением живота.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по адресу: Спортивный проезд, дом 4Б, двое неизвестных, один из которых предметом, похожим на нож, нанес вышеуказанные ранения потерпевшему, открыто похитили сумку, в которой находились 600 долларов США, сотовый телефон, золотую цепочку, банковскую карту, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 215,5 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.