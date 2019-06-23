РИАМО - 23 июн. В Москве и Подмосковье в конце следующей недели выпадет треть месячной нормы осадков июня, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября, ночью столбик термометра может опуститься до плюс 5-10 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К концу следующей недели в Московском регионе наступит осень и сентябрьский холод. Период жаркой и засушливой погоды в центральной России завершается. Впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет Московский регион в настоящую осень», - сказал Тишковец.

Он отметил, что первые дни недели будут довольно комфортные. Скандинавский антициклон обеспечит жителей Москвы и Подмосковья преимущественно солнечной и сухой погодой. Показания термометра понизятся, но до климатической нормы июня. Ночная температура будет около 10-13 градусов тепла, а днем максимальная температура воздуха составит плюс 21-24 градуса.

«Самое, конечно, сенсационное нас ждет в конце недели. Среда и четверг будут таким переходом, а вот, начиная с пятницы, субботы и воскресенья, – это очень ненастная погода, так называемый «ныряющий» циклон северо-атлантический, который принесет в Московский регион много дождей. По моим оценкам, до 25 миллиметров, либо треть от месячной нормы выпадет за пятницу, субботу и воскресенье», - добавил Тишковец.

По его словам, с пятницы начнется резкое понижение температурного фона до климатических показателей сентября. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 5-10 градусов. Днем синоптик прогнозирует температуру в районе плюс 12-17 градусов.

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