РИАМО - 23 июн. Память героев Великой Отечественной войны почтили во всех муниципалитетах Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Во всех муниципалитетах Подмосковья почтили память героев Великой Отечественной войны. Вечная слава!» - написал Воробьев в Twitter.

Он также разместил видео, на котором можно посмотреть, как проходила акция в Люберцах, Орехово-Зуеве, Фрязине, Можайске. На кадрах запечатлены горящие свечи, возложения цветов к памятникам, чтение стихов и ветераны ВОВ.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.