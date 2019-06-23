РИАМО - 23 июн. Труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли в деревне Соколова Пустынь городского округа Ступино, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«22 июня в 15:34 в городском округе Ступино, деревня Соколова Пустынь без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 30-35 лет», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту следователи проводят проверку.