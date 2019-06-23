РИАМО - 23 июн. Водитель легкового автомобиля перевернулся, съехал в кювет и загорелся в деревне Панюково городского округа Шаховская, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 08:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП, произошедшим по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, деревня Панюково.

«Есть пострадавшие. По уточненной информации установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, перевернулся и съехал в кювет. В результате происшествия движение на участке автодороги не перекрывалось. В результате ДТП произошло возгорание моторного отсека, розлива топлива нет», - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировано прибывшим подразделением ПСЧ-298 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» на площади 2 квадратных метров.

К тушению возгорания были привлечены девять единиц техники, 26 человек, из них от МЧС: одна единица техники, три человека.