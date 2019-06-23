РИАМО - 23 июн. Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору безопасной и качественной алкогольной продукции, так, не стоит приобретать алкоголь с рук или совершать покупки через интернет, сообщается на сайте ведомства.

«Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте. Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук)», - говорится в сообщении.

Реализация алкоголя в торговой сети предусматривает регистрацию продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в связи с чем, продажа обязательно происходит с использованием кассового аппарата.

Не советуют покупать алкоголь через интернет, так как такой способ реализации в России по запретом.

«При выборе алкогольной продукции обращайте внимание на стоимость товара. Минимальная розничная цена на водку крепостью 40% в рознице должна составлять не менее 205 рублей (за бутылку объемом 0,5 литра), минимальная розничная цена на коньяк - 371 рубль (за бутылку объемом 0,5 литра)», - уточняется в материале.

На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного), на марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами.

Кроме того, колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться, при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать.

На бутылке, коробке (Tetra Pak), за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи должны быть размещены акцизные марки, название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. На марке должна содержаться информация об объемной доле этилового спирта в продукте, объем тары в литрах (дм3), которая должна совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой без повреждений.

В настоящее время на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого проверяется легальность каждой конкретной бутылки.

«Помните, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения», - подчеркивается на сайте.

Немаловажным моментом является культура употребления алкоголя. Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред.