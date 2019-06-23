РИАМО - 23 июн. На проспекте Ленина в Подольске произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи и автомобиля Kia, в ДТП пострадали три человека, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 05:23 в Подольске на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобиля Kia и скорой медицинской помощи. В результате ДТП три человека пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.