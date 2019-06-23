РИАМО - 23 июн. В воскресенье утром в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали четыре рейса и три отменили. В «Домодедове» задержаны семь рейсов, отменены шесть. В аэропорту «Шереметьево» задержали шесть рейсов.

В подмосковной воздушной гавани «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

На территории Москвы и Подмосковья в воскресенье ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, воздух днем прогреется до плюс 28 градусов.