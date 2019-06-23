РИАМО - 23 июн. В Рузском городском округе нашли ручную гранату, а в Можайском городском округе обнаружили артиллерийский снаряд, все боеприпасы датируются временем Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 13:50 22 июня от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты времен ВОВ по адресу: Волковское сельское поселение, деревня Хотебцево, на берегу Озернинского водохранилища.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений - 1 километр. Выставлена охрана силами ОВД городского округа Руза. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 24 июня», - говорится в сообщении.

Также в 19:00 22 июня поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Можайский городской округ, деревня Збышки, улица Полевая, дом 9. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений - 100 метров. Выставлена охрана, изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 24 июня.