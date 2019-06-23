РИАМО - 23 июн. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, воздух днем прогреется до плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в Московском регионе будет определять гребень антициклона. По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 23 июня, при переменной облачности максимальная температура воздуха в Москве прогреется до 25-27, по области - 23-28 градусов, во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Геомагнитный в воскресенье прогнозируется спокойный.

Синоптики уточняют, что в Москве и области местами прошумят небольшие кратковременные дожди, подует северный умеренный ветер, и жара немного спадет, однако, содержание кислорода в воздухе еще будет пониженное. Поэтому неважно себя могут чувствовать те, кто страдает хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой. Даже у здоровых людей возможно недомогание, слабость, сонливость, головные боли, головокружение.

«Еще один неблагоприятный фактор - рост атмосферного давления, который может стать причиной недомогания, появления симптомов ухудшения самочувствия у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями. Наиболее уязвимы люди с гипертонической и ишемической болезнью, нарушениями сердечного ритма, гипотоники. У них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Следует нормализовать артериальное давление, купировать боли, ограничить физические нагрузки», - добавляют специалисты.