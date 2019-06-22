РИАМО - 22 июн. Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр разместил фотографию выпускницы в Twitter.

«Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы №1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году экзамен по китайскому проводился впервые. Поздравляю, Настя!» - написал Собянин под снимком.

С 17 июня по 1 июля идет резервный период сдачи ЕГЭ.

Ответы на актуальные вопросы о едином государственном экзамене, основном государственном экзамене и государственном выпускном экзамене можно найти в рубрике #ASK_ЕГЭ в социальных сетях Московского центра качества образования по хештегу #ask_ЕГЭ. Кроме того, выпускники и их родители могут проконсультироваться по телефону информационно-консультационного центра РЦОИ: +7 (499) 653-94-50.