РИАМО - 22 июн. Тонущего мужчину в состоянии алкогольного опьянения заметили спасатели во время патрулирования в Серебряном бору в столице, его вытащили из воды и оказали первую помощь, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«22 июня 2019 года в 16:50 спасателями поисково-спасательной станции «Татарово» Московской городской поисково-спасательной службы при патрулировании с поверхности реки Москвы был спасен мужчина 1990 года рождения с признаками алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Спасенному была оказана первая помощь. От медицинской помощи мужчина отказался.

Тонущего заметили в 30 метрах от берега. Причина произошедшего - купание в запрещенном месте в алкогольном опьянении.