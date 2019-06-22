РИАМО - 22 июн. На подмосковных рынках можно найти свежие ягоды, фрукты и овощи по приемлемым ценам, поэтому они пользуются популярностью у местных жителей и москвичей, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Сегодня заехал на один из наших подмосковных розничных рынков. Чего здесь только нет! Лето в Подмосковье в разгаре. В продаже большой выбор сезонных ягод, фруктов и овощей от местных производителей: клубника и земляника, черника, красная смородина, малина, голубика, лисички, луховицкие огурцы, ставшие уже именем нарицательным. Все свежее и по низким ценам», - написал Посаженников в Instagram.

Он уточнил, что именно поэтому подмосковные рынки пользуются большой популярностью среди жителей Московской области, а в дачный период и среди москвичей.

«Наши покупатели знают, что их ждет высокое качество обслуживания, широкий ассортимент свежих товаров и приемлемые цены», - отметил министр.

Он напомнил, что на розничных рынках для реализации продукции с собственного дачного участка предусмотрено предоставление льготных мест для пенсионеров. Для получения такого места необходимо обратиться в управляющую рынком компанию.