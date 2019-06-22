РИАМО - 22 июн. В субботу вечером в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 49 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в субботу количество задержанных и отмененных рейсов составляло 35.

Во «Внукове» задержали два рейса, отменили три. В «Домодедове» задержаны 22 рейса, отменены девять. В аэропорту «Шереметьево» задержали 13 рейсов.

В подмосковном «Жуковском» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Ранее компания «Аэрофлот» в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в субботу отменила и отложила 19 прилетов и отлетов в аэропорту «Шереметьево».

МЧС предупредило о грозе, дожде, граде и сильном ветре на территории Москвы и Подмосковья в субботу.