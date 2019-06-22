РИАМО - 22 июн. Девочки семи и восьми лет, найденные в захламленной квартире на северо-востоке столицы, развиты в соответствии с возрастом, разговаривают и имеют социальные навыки, сообщает ТАСС.

21 июня в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Бабушкинском районе родители не выполняют обязанностей по воспитанию двух девочек и содержат их в антисанитарных условиях. Как отметил уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович, семья с недавнего времени находится на контроле, нет подтверждения, что дети посещают школу, и информации о месте работы родителей.

«Дети идут на контакт, они разговаривают, знают свои имена, социальные навыки и физическое развитие соответствует возрасту, телесных повреждений нет. Во время беседы с психологом дети вели себя спокойно, доброжелательно, улыбались и шутили», - сказал представитель пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

По его словам, старшая девочка собирается в школу после каникул. Она сказала, что чувствует себя хорошо, назвала свое имя, возраст, отметила, что в школу не ходит, так как каникулы, но очень хочет. Также ребенок рассказал, что живет дома с мамой, папой, сестрой и бабушкой, еще у них есть кошка.

Кроме того, представитель пресс-службы уточнил, что с младшей девочкой специалисты провели игровую беседу. Она рассказала, что любит фрукты, ягоды и соки, а также играть с папой в шахматы.

«На сегодняшний день контакт с семьей установлен, работа с ними будет продолжена: оказана помощь в наведении порядка в квартире, предложена адресная социальная помощь и психологическая поддержка. Специалисты сделают все возможное, чтобы помочь семье в создании условий для нормального воспитания и развития детей», - добавил собеседник.

Специалисты будут навещать детей ежедневно, с ними продолжит работу психолог.