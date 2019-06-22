РИАМО - 22 июн. Столичные следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденной девочки на берегу реки в Москве, ведется розыск родителей погибшей малышки, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Установлено, что днем в субботу на берегу реки в районе Лихоборской набережной в Москве обнаружено тело новорожденной девочки. По предварительным данным, смерть младенца наступила несколько часов назад.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на берегу реки. <…> В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении.

Будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием устанавливаются родители новорожденной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.