РИАМО – 23 июн. В связи с проведением съемок фильма на юге столицы будут временно перекрывать одну из улиц в воскрессенье, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса правительства Москвы.

«Участок: 2-й Нагатинский проезд от дома №8Д до дома №8, строение 4. Период: 23 июня с 10:00 до 13:00», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что на участке будет действовать кратковременное полное перекрытие до 5 минут.