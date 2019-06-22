РИАМО - 22 июн. Температура в субботу не смогла преодолеть отметку в 31,8 градуса тепла, чтобы побить рекорд, установленный в 1917 году, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Температурный рекорд вряд ли сегодня будет побит. В Москве столбик термометра поднялся до 30 градусов», - сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщали, что в субботу в Москве температура может побить рекорд дня для 22 июня, установленный в 1917 году.

Столбики термометров могли подняться до плюс 30-33 градусов, что было выше температуры 1917 года, когда метеорологи в этот день зафиксировали плюс 31,8 градуса.