РИАМО - 23 июн. Церемонию развода караулов президентского полка в Кремле перенесли из-за Дня памяти и скорби на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с Днем памяти и скорби церемония развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля переносится с субботы 22 июня 2019 года на воскресенье 23 июня 2019 года в 12:00», – отмечается в сообщении.

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны, когда войска нацистской Германии без объявления войны вторглись на территорию СССР.

Юбилейный, 15-й сезон церемоний развода пеших и конных караулов открыли в этом году в апреле. По традиции, первое выступление военнослужащих президентского полка прошло на Соборной площади Кремля.