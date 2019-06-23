РИАМО - 23 июн. Движение транспорта на четырех улицах Пресненского района столицы ограничат в воскресенье в связи с проведением религиозного мероприятия, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса правительства Москвы.

Улицы будут полностью перекрыты с 11:30 до 13:30.

«Участок 1: улица Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка; участок 2: Расторгуевский переулок от улицы Малая Грузинская до улицы Пресненский Вал; участок 3: улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка до улицы Климашкина; участок 4: улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская», – отмечается в сообщении.