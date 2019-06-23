РИАМО – 23 июн. В Одинцове в воскресенье состоится «IV Одинцовский Велопарад» в поддержку здорового образа жизни и развития вело-инфраструктуры в городском округе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Начало развлекательной программы спортивного праздника запланировано на 12:00 – возле Дома Офицеров.

«Старт велопарада будет дан в 13:00. Маршрут велопарада пройдет по улицам Маршала Жукова, Маршала Неделина, Маршала Бирюзова, Северная и Молодежная», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что в этом году будет проведен пятый по счету велопарад.

«На спортивном празднике мы ожидаем более 300 человек – это молодежь, люди старшего возраста и наши юные жители вместе с их родителями. Это отличная возможность интересно, весело и с пользой для здоровья провести выходной день», – подчеркнул Иванов.

Маршрут велопарада пройдет по улицам Маршала Жукова, Маршала Неделина, Маршала Бирюзова, Северная и Молодежная. Во время проведения мероприятия, с 11:50 до 13:00, по данным адресам будет частично перекрыто движение.

«Во время заезда колонну велосипедистов будут сопровождать скорая помощь, полиция и волонтеры, которые будут следить за безопасностью. Также без сопровождения взрослых на велопарад не допускаются лица младше 12 лет», – заключается в материале.