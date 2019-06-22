РИАМО - 22 июн. ДТП с участием мотоцикла и КамАза произошло на Третьем транспортном кольце на юго-востоке столицы, в результате аварии байкер погиб, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«21 июня в 15:20 по адресу: Волгоградский проспект, дом 36, неработающий мужчина 1982 года рождения, управляя личным мотоциклом Kawasaki KLE650D, следуя по ТТК от улицы Южнопортовой в направлении шоссе Энтузиастов, совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем КамАЗ 458102 под управлением водителя АО 1977 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Следователи проводят проверку по данному факту.