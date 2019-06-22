РИАМО - 22 июн. Золотую медаль на первенстве России по плаванию на открытой воде завоевала спортсменка из Московской области Анастасия Басалдук, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

На Истринском водохранилище проходит первенство России по плаванию на открытой воде. В соревнованиях принимают участие 110 юношей и девушек из 17 регионов России. Борьба за награды идет в нескольких дисциплинах: 5, 7 и 10 километров общим стартом, а также в эстафете 4 по 1250 метров.

«По итогам заплыва на 10 километров золотой медалью отметилась Анастасия Басалдук. Пловчиха прошла дистанцию за 2:10:46.2. Второе место заняла Вероника Никулина (Москва, 02:11:00.8), бронзовую медаль завоевала Екатерина Сорокина (Пермский край, 02:11:04.7)», - отмечается в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что это первые успехи на первенстве России, конкуренция на этих соревнованиях высокая.

«Здесь принимают участие победители и призеры мировых первенств, Европы. Анастасия Басалдук традиционно демонстрирует высокий класс на «десятке». Победы на данном первенстве важны, поскольку старты здесь являются квалификационными для участия в первенстве Европы 2019 года», - подытожил министр.