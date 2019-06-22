РИАМО - 22 июн. С установлением жаркой погоды в регионе на пляжной территории парка имени Л.Н. Толстого в Химках увеличилось количество отдыхающих, за это время спасатели вытащили из воды 5 тонущих человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Спасатели ежедневно в дневное время дежурят на специально оборудованном в летний период спасательном посту.

«Всего с начала летнего периода спасено пять человек: трое взрослых во время купания снято с судового хода, двоих детей отливом вынесло с пляжа на открытую воду после прохождения четырехпалубного пассажирского судна. В результате оперативных и решительных действий спасателей Николая Майорова и Сергея Остапчука дети были спасены и переданы родителям», - говорится в сообщении.

Спасатели обращаются к родителям быть предельно внимательными и осторожными при нахождении с детьми у воды, не оставлять их без присмотра, помнить об ответственности родителей за оставление детей в опасности.

Помимо усиленного дежурства на территории пляжа, ежедневно в течение дня проводится мониторинг береговой линии канала имени Москвы на наличие купающихся в несанкционированных местах и целостность предупреждающих информационных плакатов о запрете купания в канале. Всего установлено более 60 плакатов.