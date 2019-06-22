РИАМО - 22 июн. В апреле этого года поисковики нашли 11 медальонов солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, одного из них идентифицировали, его медальон передали сестре, живущей в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«78 лет назад с Белорусского вокзала на фронт отправились первые эшелоны с солдатами. Сегодня там собрались ветераны и ребята - участники акции «Вахта Памяти». В апреле они начали полевые работы и помогли найти останки 76 бойцов Красной армии, 11 медальонов, личные вещи», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, чтобы выяснить имена погибших, ребята работают с криминалистами, историками и архивами.

«Вот одна из историй. Поисковики выяснили, что найденный ими медальон принадлежал Николаю Андреевичу Грязнову 1911 года рождения. До войны он жил в деревне Черная Заводь Ярославской области. Оказалось, что родная сестра погибшего бойца живет в Сергиевом Посаде. Ребята передали ей фото с места раскопок и сам медальон», - отметил мэр.