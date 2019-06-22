РИАМО - 22 июн. Торжественная церемония изъятия земли с Могилы Неизвестного Солдата в рамках военно-патриотической акции «Горсть Памяти» состоялась в Александровском саду, кисет с землей передадут на вечное хранение в Главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье, сообщается на сайте министерства обороны страны.

«В этот день во всех субъектах Российской Федерации состоялся торжественный ритуал изъятия земли с мест братских захоронений, а также забор воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны. Кисеты с землей и капсулы с водой с воинскими почестями доставят в Подмосковье», - говорится в сообщении.

В дальнейшем их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – в филиале Центрального музея ВС РФ «Дорога памяти». Доставка и размещение гильз с землей и водой будет завершена к 75-летию Великой Победы.

На сегодняшний день на территории страны учтено более 17 тысяч воинских захоронений периода Великой Отечественной войны и более 10 тысяч захоронений на территории иностранных государств.

«Сегодня с мест воинских захоронений по всей стране взята священная земля, упакована в солдатские кисеты и будет передана на вечное хранение в главный храм Вооруженных Сил РФ», - сказал первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, по всей стране и за рубежом участниками акции собрано более 15 тысяч кисетов с землей с воинских захоронений и братских могил советских солдат. Собранную землю упакуют в гильзы от снарядов, на каждой из которых напишут, с какого захоронения она взята.

В филиале Центрального музея Вооруженных Сил «Дорога памяти» будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе ее экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках ВОВ. Грандиозный проект «Дорога памяти» объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Для того чтобы в специальном проекте мог принять участие каждый желающий, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда каждый желающий может загрузить фотографии и данные о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».