РИАМО - 22 июн. В День памяти и скорби в городском округе Солнечногорск прошла церемония перезахоронения останков 434 советских солдат и офицеров Красной армии, которых обнаружили в мае прошлого года на садовом участке в деревне Покров, для установления личности погибших воинов будет проведена экспертиза, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В День памяти и скорби на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Льялово городского округа Солнечногорск состоялась церемония перезахоронения останков 434 солдат и офицеров Красной армии, обнаруженных поисковиками в мае прошлого года на садовом участке в деревне Покров», - отмечается в материале.

Заместитель главы администрации Солнечногорска Алексей Аксютенко отметил, что эти советские воины погибли на территории городского округа, защищая подступы к Москве.

«Я выражаю глубокую благодарность всем, кто в течение года работал над извлечением останков. Мы помним и чтим память каждого, кто отдал свою жизнь ради нашего мира», - добавил Аксютенко.

В митинге памяти приняли участие участники и ветераны Великой Отечественной войны, жители округа, представители администрации, общественных и политических организаций и объединений, члены поисковых отрядов, а также учащиеся общеобразовательных школ. Память героев почтили минутой молчания и залпами воинского салюта.

«Земля «отдает» нам героев и сегодня мы сегодня имеем возможность отдать дань памяти солдатам, которые в 1941-42 годах на этой земле оказали жесточайшее сопротивление немецким захватчикам: остановили их и отбросили. Сегодня мы имеем возможность поклониться и высказать слова глубокой благодарности», - сказал депутат Московской областной думы, координатор и куратор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Владимир Вшивцев.

Клинско-Солнечногорская оборонительная операция — одна из последних операций войск правого крыла Западного фронта в битве за Москву, которая проводилась с 15 ноября по 5 декабря 1941 года. Именно в ходе этой операции частям Красной армии удалось окончательно остановить наступление немецких войск на московском направлении, предотвратить обход столицы с севера и создать условия для контрнаступления.

«К сожалению, при поисковых работах мы не нашли опознавательных медальонов. Предположительно, это останки воинов 133 стрелковой дивизии, сведения о которой есть в картах, датированных 1 декабря 1941 года», - пояснил командир поискового отряда «Отечество» городского округа Солнечногорск Михаил Пудовкин.

Для установления личности погибших воинов будет проведена экспертиза. Согласно открытым данным, всего на территории городского округа находится порядка 30 братских могил, в которых захоронено более 6 тысяч воинов.