РИАМО - 22 июн. На Лихоборской набережной в Москве обнаружили тело новорожденного ребенка, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного ГУ МВД России.
Ранее некоторые СМИ писали, что прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка на берегу реки Норишки на севере Москвы.
«Подтверждаем факт обнаружения тела», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все обстоятельства происшествия выясняются.
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