РИАМО - 22 июн. На Лихоборской набережной в Москве обнаружили тело новорожденного ребенка, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного ГУ МВД России.

Ранее некоторые СМИ писали, что прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка на берегу реки Норишки на севере Москвы.

«Подтверждаем факт обнаружения тела», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства происшествия выясняются.

Тело искусанного зверями недоношенного младенца нашли в лесополосе в Москве>>