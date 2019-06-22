РИАМО - 22 июн. Двое неизвестных с пистолетом ограбили женщину на участке в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа, они отняли у пострадавшей деньги и ювелирные украшения, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«21 июня в 21:00 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1971 года рождения с заявлением о том, что 21 июня в 15:00 двое неизвестных проникли на участок и в дом в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, заявительнице, открыто похитили 1500 рублей и ювелирные изделия, после чего скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.